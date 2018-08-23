ГАКС-АРМСЕРВИС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИДЕО ДИАГНОСТИКИ ТПА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2»

Представляем Вашему вниманию видео – хронометраж диагностики трех клиновых задвижек при помощи системы «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2».

Система диагностическая «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2» позволяет проводить диагностику и регистрацию герметичности (утечки) затвора трубопроводной арматуры с подачей пробной среды через пробку в крышке или стационарный отборник. Система предназначена для оценки работоспособности и технического состояния трубопроводной арматуры DN50…2000 мм и PN до 150 МПа. Оценку исправности технического состояния можно проводить как в условиях эксплуатации арматуры (без ее демонтажа из трубопровода), так и вне трубопровода (например, новой арматуры). Диагностируемая при помощи системы арматура – задвижки клиновые и параллельные, краны шаровые.

Система диагностическая «СЕЙТРОНИК СИР МД-10-2» состоит из мобильного программно-аппаратного комплекса и компрессора. Оценку состояния арматуры проводят методом манометрического контроля. Высокая чувствительность преобразователя (датчика) давления и других компонентов системы позволяет получать точные результаты измерений давления и температуры испытательной среды:

– пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений давления ± 0,25%;

– пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры ± 1 ºС.

Способ диагностирования герметичности затвора трубопроводной арматуры и устройство для его осуществления запатентованы.

Из приведенного ролика видно, что фактическое время диагностических испытаний клиновых задвижек DN 150, DN 200 и DN 300 составило: задвижки DN 300 – 5 минут, задвижки DN 200 – 3 минуты, задвижки DN 150 – 2 минуты. Общее время диагностирования трех задвижек, включая подготовку системы, испытания и демонтаж системы, составило – 21 минуту. Итого, количество диагностируемых задвижек за рабочую смену (8 часов) составляет от 30 до 100 шт. Посмотреть видео можно по ссылке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»