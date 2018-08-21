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ТЕМПЕР ПОДТВЕРДИЛ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШАРОВЫХ КРАНОВ

21 августа, 2018 8

Получено заключение Минпроторга РФ о подтверждении производства в РФ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство кранов шаровых на территории Российской Федерации.

Наименование организации: ООО «Темпер».

Адрес местонахождения: 640007, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Щорса, 93 А.

По материалам пресс-службы ООО «ТЕМПЕР»


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