ТЕМПЕР ПОДТВЕРДИЛ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ШАРОВЫХ КРАНОВ

Получено заключение Минпроторга РФ о подтверждении производства в РФ. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство кранов шаровых на территории Российской Федерации.
Наименование организации: ООО «Темпер».
Адрес местонахождения: 640007, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Щорса, 93 А.
По материалам пресс-службы ООО «ТЕМПЕР»