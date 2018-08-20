Армалит продолжает обновление станочного парка

Завод «Армалит» провел пусконаладочные работы нового, высокопроизводительного обрабатывающего центра HN80D-II-FC производства NIIGATA (Япония).

Обрабатывающий центр был приобретен специально для недавно открывшегося цеха по производству трехэксцентриковых дисковых затворов, которые используются в нефтегазовой, атомной и химической промышленности. Станок HN80D-II-FC является многофункциональным и позволяет выполнять сверлильные, фрезерные, расточные, токарные и шлифовальные операции на изделиях с большими габаритами, изготовленных из различных материалов. Широкий спектр возможностей, а также высокая степень точности и чистоты обработки детали позволяют сократить затраты на проведение последующей слесарной обработки.

На сегодняшний день на «Армалите» насчитывается более 252 единиц высокотехнологичного оборудования. Из них 54 приходится на современные обрабатывающие центры. Постоянно обновляемый и модернизируемый станочный парк призван обеспечить производство лучшими условиями для выпуска продукции и гарантировать высокое качество производства деталей и сборки изделий.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»



