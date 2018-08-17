АЛНАС НАЧАЛ ПРОИЗВОДСТВО НОВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ

Модернизированный электродвигатель для высокодебитных установок электроцентробежных насосов успешно прошел заводские испытания и передан в серийное производство альметьевского предприятия ГК «Римера».

Новый трехсекционный асинхронный электродвигатель мощностью 300 кВт в габарите 117 мм применяется в качестве привода высокодебитных насосов для добычи нефти из скважин диаметром не менее 130 мм. В новом электродвигателе улучшены эксплуатационные характеристики и на 1,5% увеличен коэффициент полезного действия (КПД). Оборудование оснащено универсальным основанием для подключения погружного блока системы телеметрии без разбора электродвигателя. Модернизированный электродвигатель может быть произведен в коррозионностойком, термостойком и высокотермостойком исполнении — для работы на нефтяных скважинах с осложненными условиями добычи и при температуре до 150°С. Электродвигатель комплектуется серийной модульной гидрозащитой с увеличенным объемом масла, двумя диафрагмами и лабиринтным модулем. — Новый электродвигатель разработан по требованиям нефтяных компаний и отвечает запросам по энергоэффективности оборудования класса Е1. Сейчас «Алнас» выпускает более 100 модификаций электродвигателей разной мощности — это позволяет подобрать оптимальное сочетание «двигатель-насос» для обеспечения работы нефтедобывающей установки с максимальным КПД, — комментирует директор Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

В 2017 году доля реализации различной новой техники составила 24% от общего объема продаж продукции альметьевского предприятия ГК «Римера».

По материалам пресс-службы ГК «Римера»



