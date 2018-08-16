Giacomini начал поставлять в Россию динамические термостатические клапаны

Итальянский производитель Giacomini S.p.A. анонсировал поставки новых термостатических клапанов для радиаторов — с предварительной настройкой и динамическим расходом теплоносителя. Компания утверждает, что при разработке данных клапанов, ей удалось достичь рекордных параметров работы этих элементов регулирующей арматуры.

Новые динамические термостатические клапаны Giacomini серии «DB» обеспечивают автоматическое регулирования расхода теплоносителя, поступающего в отопительные приборы — радиаторы и конвекторы. Клапаны серии «DB» имеют функцию установки постоянного значения расхода (преднастройки), при помощи специального ключа, и поддержания расхода на постоянном уровне независимо от перепада давления.

Использование новых клапанов позволяет сохранять постоянным расход теплоносителя через отопительные приборы, в случае изменений нагрузки внутри системы, без использования балансировочных клапанов. Это решение позволяет упростить настройку и уменьшить время ввода в эксплуатацию системы отопления, а в ряде случаев — снизить стоимость оборудования, при сохранении высоких показателей энергоэффективности и гидравлической стабильности системы.

Новый динамические термостатические клапаны имеют исключительно широкий рабочий диапазон – показатель перепада давления, при котором обеспечивается поддержание постоянного значения расхода. Для Giacomini серии «DB» максимальный перепад давления составляет 150 кПа, что намного превосходит параметры аналогичной арматуры, присутствующей на рынке. С практической точки зрения широкий рабочий диапазон новых клапанов значительно расширяет область их применения и упрощает проектирование систем с использованием этих клапанов.

Динамические термостатические клапаны Giacomini серии «DB» выпускаются в прямом, угловом и угловом осевом исполнении в размерах 3/8”, 1/2” и 3/4”, имеют компактные размеры и невысокую, по сравнению с аналогами, стоимость. Предназначены для использования с термостатическими головками Giacomini с системой быстрого монтажа «Clip-Clap». Поставки новых клапанов в Россию начнутся в сентябре 2018 г.

По материалам журнала «С.О.К»