Данфосс подтвердил статус лидера в области качества

В июне 2018 года в компании «Данфосс» завершился ресертификационный аудит российских предприятий на соответствие требованиям стандарта IATF 16949 – высшей ступени международной системы менеджмента качества. Стандарт является обновленной и расширенной версией ISO TS 16949. Теперь его действие на предприятиях «Данфосс» распространяется не только на производство, но и на разработку продукции, выпускаемой в России. С момента первого аудита на соответствие ISO TS 16949 в 2015 году количество производственного брака в компании было снижено в 10 раз и на данный момент не превышает двух единиц готовой продукции на сто тысяч произведенных изделий.

«Главным отличием новой версии стандарта является наличие специального блока требований к оценке рисков и планов реагирования в чрезвычайных ситуациях. Компания должна систематически проводить анализ среды рынков, на которых она работает, а также ситуации в отрасли, прогнозировать риски для бизнеса в существующих условиях и принимать своевременные меры к их устранению и по защите от них своих клиентов и партнеров. Это дает нашим потребителям гарантию своевременных отгрузок продукции даже в форс-мажорных ситуациях», – объясняет Николай Петровичев, руководитель группы СМК компании «Данфосс».

Вторым новшеством стало приведение в соответствие с требованиями стандарта IATF 16949 деятельности российского R&D-подразделения компании. Это значит, что качество готовой продукции, а также ее соответствие ожиданиям и требованиям потребителей закладывается и гарантируется еще на этапе разработки и проектирования. Производитель не просто стремится к снижению уровня брака, но внедряет принцип «ноль дефектов» (полное исключение брака), соблюдения которого требует в том числе и от собственных поставщиков.

Стандарт IATF 16949 является верхней квалификационной ступенью в мировой системе менеджмента качества. Он ужесточает и расширяет требования базового стандарта ISO 9001 в отношении поставщиков компонентов для автомобильной промышленности. Компании, не являющиеся субъектами автопрома, не получают сертификат соответствия IATF, однако могут успешно внедрить у себя требования стандарта и получить соответствующее заключение международной аудиторской компании. При этом проходить инспекционный контроль для подтверждения соответствия требования стандарта необходимо ежегодно. В 2015 году «Данфосс» стала первой в России компанией, которая сделала это, не являясь поставщиком компонентов для автомобильной промышленности.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»