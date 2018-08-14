ЦНИИТМАШ начал аттестацию экспертов по технической документации в атомной отрасли

Государственный научный центр АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) созвал аттестационную комиссию и организовал аттестацию экспертов по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии.

В рамках перового заседания комиссии были аттестованы 12 экспертов-сотрудников ЦНИИТМАШ. Комиссия продолжит аттестацию экспертов по технической документации в 10 областях: составные части реактора, тепломеханическое (теплосиловое, механическое, водоподготовительное) оборудование, детали и сборочные единицы трубопроводов, оборудование систем вентиляции, грузоподъемные механизмы, насосное оборудование, теплообменное оборудование, трубопроводная арматура, дизель-генераторные установки, полуфабрикаты и сварочные (наплавочные) материалы.

Аттестация регламентируется тремя нормативными актами. Требования к оценке соответствия в форме экспертизы технической документации определены в ГОСТ Р 50.03.01-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме экспертизы технической документации. Порядок проведения». В нем также обозначены ключевые для аттестации понятия – «экспертная организация» и «эксперты по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации». ГОСТ Р 50.03.02-2017 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Эксперты по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации. Требования и порядок подтверждения компетентности» устанавливает требования к компетентности экспертов по оценке соответствия в форме экспертизы технической документации и порядку ее подтверждения. Они распространяются на экспертов экспертных организаций, непосредственно выполняющих эту экспертизу. В НП-071-18 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила оценки соответствия продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения"» описаны требования к проведению оценки соответствия и формы оценки соответствия продукции на стадиях ее жизненного цикла, применяемой на объектах использования атомной энергии, а также систем неразрушающего контроля, ядерных установок, комплексов инженерно-технических средств физической защиты ядерных материалов и пунктов их хранения. Руководитель группы экспертов ЦНИИТМАШ Олег Кобелев отметил: «Введение института экспертов соответствия в области использования атомной энергии, включающего в себя ключевых экспертов: по оценке промышленной безопасности, соответствия в форме экспертизы технической документации, аккредитации, – безусловно внесет ощутимый вклад в обеспечение безопасности в области использования атомной энергии».

Аттестованные по данной процедуре ученые ЦНИИТМАШ войдут в реестр экспертов, который создан департаментом технического регулирования Госкорпорации Росатом. Все проведенные ими экспертизы, наравне с результатами аналогичных работ еще 23 экспертных организаций в контуре ГК, будут собраны в единый реестр проведенных экспертиз.

По материалам портала Energyland



