ПРОЕКТНОМУ ИНСТИТУТУ КОРПОРАЦИИ «СПЛАВ» — 20 ЛЕТ

20 лет назад, 7 августа 1998 года, в составе Корпорации «Сплав» был учрежден проектно-конструкторский и технологический институт трубопроводной арматуры «Атомармпроект». Основа института закладывалась в далеких 70-х годах прошлого века, одновременно со становлением самого предприятия, которому в этом году исполняется 40 лет. Сначала это был филиал ЦКБА – Центрального конструкторского бюро арматуростроения, а после запуска Новгородского арматурного завода (сейчас – Корпорации «Сплав») было образовано конструкторское бюро «Спецпромарматура», которое занялось разработкой изделий, которые осваивал завод.

Как и несколько десятилетий подряд, сегодня сотрудники ПКТИ «Атомармпроект» продолжают уверенно играть «первую скрипку» в определении перспективных векторов развития для всех предприятий Корпорации «Сплав».

— На тот момент – в конце 90-ых — в нашей Корпорации шло бурное развитие, осваивались новые перспективные образцы продукции и технологии ее производства. Проектно-конструкторский институт создавался как раз для того, чтобы вывести приоритетные и стратегически важные направления на качественно новый, более высокий уровень решения – на уровень научной организации, — говорит начальник проектно-конструкторского бюро №1 «Атомармпроекта» Николай Васильевич Иванов, работающий на предприятии 45 лет — с начала строительства завода.

Структура ПКТИ изначально предполагала группировку подразделений института по направлениям деятельности. Такое деление остается и по сей день – внутри института сегодня успешно действуют 4 проектно-конструкторских бюро, занимающихся исследованиями и разработками продукции для ядерной энергетики, для нефтегазового и химического комплексов, а также разработкой и проектированием сильфонов и компенсаторов как для атомной отрасли, так и для предприятий общепромышленного направления. Самый молодой отдел внутри ПКТИ – созданное в прошлом году в Москве обособленное подразделение, нацеленное на развитие новых направлений трубопроводной арматуры; одна из приоритетных задач – расширение линейки криогенного оборудования.

Помимо четырех проектных бюро, в составе «Атомармпроекта» — конструкторское бюро серийного сопровождения, отделы ремонтной и технической документации, информационно-технический отдел, лаборатория, отдел стандартизации, патентной и технической информации, а также отдел надежности, который занимается отслеживанием качества работы арматуры в процессе эксплуатации ее на атомных станциях. Такая структура позволяет институту проводить весь комплекс работ по созданию нового и модернизации существующего оборудования от идеи до ее воплощения в металле. «Атомармпроект» обладает 45 патентами на изобретения и полезные модели, а также лицензией на право конструирования оборудования для атомных станций.

Дмитрий Сальников, зам.главного конструктора ПКТИ по АЭС:

— Конструкторской мысли всегда есть куда двигаться. Сегодня мы идем в сторону повышения надежности, увеличения срока службы изделий и снижения их весогабаритных характеристик. Требования в проектах уже содержат указания на срок службы изделий до 60 лет. И в этой ситуации особое значение для нашего института приобретает передача опыта и воспитание нового поколения профессионалов. Безусловные плюсы нашего ПКТИ – это, в первую очередь, слаженный коллектив, отличное умение сотрудников разных отделов и направлений взаимодействовать между собой, их высокий уровень профессионализма, а также программа подготовки молодых конструкторов. В ПКТИ много опытных конструкторов, воспитанников старой конструкторской школы. Они — наш бесценный клад, который мы стремимся всеми силами сохранить. Одна из мер — передача молодым специалистам ценных знаний из первых рук.

Александр Лысцев, Леонид Архипов, ветераны ПКТИ «Атомармпроект»:

— 20 лет для человека — молодость, 20 лет для ПКТИ «Атомармпроект» — это огромный опыт. Очень рады, что сегодня институт, празднующий свой юбилей, является сплавом молодости и опыта, позволяющим

решать серьёзные технические задачи для дальнейшего развития Корпорации «Сплав». Поздравляем коллектив с праздником! Желаем здоровья, успехов и удачи! Особые слова благодарности, пожелания счастья и здоровья адресуем основателю института — первому его директору Валерию Александровичу Антонову, который 9 августа отмечает и свой очередной день рождения!

Сегодня в ПКТИ трудится около 50 человек, от совершающих свои первые шаги в проектировании вчерашних студентов, которым «слегка за 20», до опытных профессионалов с 40-летним стажем. Многие сотрудники ПКТИ работают на предприятии по несколько десятков лет, являясь настоящими хранителями старой школы конструирования и бесценными учителями для молодого поколения специалистов. Почти половина сотрудников института награждена благодарностями, Почетными грамотами, медалями и наградами различных уровней, включая звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

Журнал ТПА присоединяется к поздравлениям и желает ПКТИ процветания и благополучия!

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



