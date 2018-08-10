НА «ТЯЖПРОМАРМАТУРЕ» ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР

Почти час понадобилось спасателям для тушения пожара в здании, расположенном на территории предприятия «Тяжпромарматура», сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«В 16:45 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании «Тяжпромарматура», расположенном в городе Алексине. По прибытии на место происшествия в 16:50, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 17:46», - говорится в сообщении. В одноэтажном здании завода загорелся утеплитель, находящийся в тюках.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекалось 24 человека и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ЗАО «Тяжпромарматура» (входит в группу компаний «Нефтегазовые системы») является крупнейшим специализированным предприятием России по выпуску запорной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, химической, энергетической и других отраслей промышленности.

По материалам порталов Тульской области



