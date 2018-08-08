КОРВЕТ УВЕЛИЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПОЧТИ В 14 РАЗ

В первом полугодии чистая прибыль АО «АК «Корвет» составила 60,8 млн руб., что в 13,8 раз больше показателей аналогичного периода 2017 года. Таковы данные квартального отчета компании, опубликованного на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Выручка предприятия по итогам шести месяцев 2018 года увеличилась на 42,3% до 2,3 млрд руб., себестоимость продаж – на 38,7% до 2,1 млрд руб., выручка от продаж на 141% до 152,7 млн руб., валовая прибыль – на 83,4% до 247 млн руб. Причиной улучшения финансовых показателей компании стал рост и стабилизация цены на нефть, благодаря чему удалось увеличить объемы продаж, говорится в отчете. В первом полугодии продажи выросли на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На второе полугодие предприятие уже обеспечено заказами.

АО «АК «Корвет» является одним из крупнейших заводов региона. Занимается производством трубопроводной арматуры. В прошлом году руководство предприятия заявило о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию промплощадки по механической обработке продукции литейного производства на базе ООО «Литейный центр» в Верхнем Уфалее. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 500 млн руб.

По материалам «Ъ»



