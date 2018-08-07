ПГ «БИРС» УСПЕШНО СДАЛА КРУПНЫЙ ЗАКАЗ НА ЗАТВОРЫ КПБ-300 ДЛЯ ПАО «РОСНЕФТЬ»

На предприятии ООО «БИРС Арматура», входящем в промышленную группу «БИРС», состоялась приемочная инспекция затворов КПБ (DN 300 мм) в присутствии заказчика – ПАО «Роснефть».





Все приемо-сдаточные испытания крупногабаритных изделий были выполнены в полном объеме, что подтвердило высокое качество продукции производства ПГ «БИРС».





Высокопроизводительные затворы БИРС® КПБ имеют приближенно-линейную регулировочную характеристику, что обеспечивает точное управление дросселированием потока. Затворы способны выдерживать интенсивные нагрузки и имеют существенный ресурс работы по количеству рабочих циклов. Имеют эксцентрически расположенный диск с двойным смещением и седлом из PTFE, что обеспечивает улучшенные характеристики по герметичности. Для режимов с тяжелыми условиями эксплуатации предназначены затворы с металлическими уплотнениями.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»