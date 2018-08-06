«Грундфос» запустил онлайн-сообщество для монтажников

«Грундфос» запустил новую онлайн-площадку – «Сообщество профессиональных монтажников Grundfos». Она представляет собой сервис, с помощью которого домовладельцы могут оставлять заявки на монтаж оборудования Grundfos, а монтажники – получать заказы. Для участия в программе необходима регистрация на сайте сообщества.

Сообщество работает аналогично известным сайтам по поиску специалистов. Домовладелец оставляет заполненную в специальной форме заявку. В ней указывается регион и тип работ. Монтажник получает уведомление о новой заявке на почту и может откликнуться на неё, сообщив, за какую цену и в какой срок он готов выполнить заказ. Процесс сбора откликов длится 4 часа. Домовладелец выбирает понравившееся предложение и получает контакты монтажника.

«Несмотря на большое количество интернет-сервисов по поиску исполнителей, на рынке почти не представлены ресурсы, «заточенные» под такой вид работ, как монтаж насосного оборудования. Мы решили исправить эту ситуацию и создать площадку, которая помогла бы монтажникам искать клиентов, а домовладельцам – находить профессиональных мастеров, которые качественно смонтируют оборудование», – говорит Екатерина Чубарова, руководитель отдела аналитики Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».

Откликаться на заявки могут только специалисты, имеющие сертификат Академии Grundfos. «Сертификация дает определенные преимущества. Во-первых, монтажнику становится доступно больше опций в сообществе. Во-вторых, сертификат подтверждает его профессионализм в глазах потенциального заказчика», – говорит Екатерина Чубарова.

Еще одна опция – возможность копить баллы и обменивать их на подарки. Баллы присуждаются за купленное и установленное оборудование Grundfos, которое необходимо зарегистрировать на сайте сообщества, а также за успешно сданные тесты в онлайн-академии Ecademy. Чем больше баллов накапливает участник, тем выше его статус и тем больше привилегий он получает. Всего предусмотрено три статуса: «Бронзовый», «Серебряный» и «Золотой».

До конца 2018 года сервис открыт только для сертифицированных монтажников Grundfos, однако с 2019 года участвовать в сообществе смогут все профильные мастера.

По материалам пресс-службы Grundfos



