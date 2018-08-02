АРМАТУРА ПРОИЗВОДСТВА ООО «УЗТПА» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ТАБЛИЦЕ ФИГУР НПФ «ЦКБА»

Шаровые краны, клиновые задвижки, дисковые поворотные затворы производства ООО «УЗТПА» зарегистрированы в таблице фигур НПФ «ЦКБА».

В соответствии со СТ ЦКБА 036-2017 «Арматура трубопроводная. Таблицы фигур и условные обозначения. Справочник» НПФ «ЦКБА» ведет справочник по всем видам трубопроводной арматуры, в который входят крупнейшие производители ТПА в России. Следующая продукция производства ООО «УЗТПА» внесена в таблицу фигур:

* Шаровые краны серии AQUARIUS DN 10 – 1400, PN 6 – 40 (среда – вода, пар, газ)

* Шаровые краны серии NEON DN 10 – 1200, PN 6 – 40 (среда – газ)

* Шаровые краны серии NEON (высокое давление) DN 50 – 1400, PN 16 – 160 (среда – газ)

* Клиновые задвижки серии AQUAMARINE DN 10 – 600, PN 10 – 25 (среда – вода)

* Дископоворотные затворы серии AQUAX DN 200 – 1400, PN 10 – 25 (среда – вода)

* Дископоворотные затворы серии «УГРЕША» DN 40 – 1200, PN 6 – 40 (среда – вода, пар, нефть, керосины, масла, газ)

Примеры обозначений:

* 11с988фт – Кран шаровой серии AQUARIUS, стальной, с уплотнением из фторопласта и электрическим приводом.

* 30ч304эм – Задвижка клиновая серии AQUAMARINE, чугунная, с покрытием эмалью и механическим приводом.

* 32нж46эм – ДПЗ серии «УГРЕША», из нержавеющей стали, с покрытием эмалью и ручным приводом.

Центральное конструкторское бюро арматуростроения (НПФ «ЦКБА») является ключевым предприятием отрасли в области стандартизации трубопроводной арматуры, автор более 60 национальных (в том числе ГОСТ, ГОСТ Р, СТО Газпром и др..) и межгосударственных стандартов, а также более 100 собственных стандартов (СТ ЦКБА), член нескольких Технических Комитетов (ТК), включая ТК 259 (Технический комитет по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны»).

По материалам пресс-службы ООО «УЗТПА»



