МЕТАЛЛОИНВЕСТ И ГРУППА ЧТПЗ СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННЫХ МАРОК СТАЛИ ДЛЯ ТБД

Компания «Металлоинвест» и Группа ЧТПЗ договорились о создании совместного научно-инженерного центра. В этом центре технические специалисты Металлоинвеста и ЧТПЗ будут вести совместную работу по созданию инновационных марок стали и улучшению качественных характеристик стальной продукции. Решение о создании центра было принято в ходе координационного совета на Уральской Стали (входит в Металлоинвест).

«Металлоинвест имеет многолетний успешный опыт сотрудничества с Группой ЧТПЗ, - заявил Первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. - Создание научно-инженерного центра позволит вывести наше партнерство на новый уровень – специалисты ЧТПЗ будут принимать непосредственное участие в совершенствовании характеристик стальной продукции, поставляемой на предприятия ЧТПЗ для производства ТБД».

«Несмотря на то, что в этом году на рынке ТБД отмечается усиление конкуренции среди производителей и уменьшение емкости рынка, Группа ЧТПЗ выполняет свои обязательства по закупке гарантированных объемов продукции Уральской Стали, - подчеркнул заместитель генерального директора по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин. - До конца года мы планируем не только продолжить сотрудничество, но и при возможности разместить дополнительные объемы».

Стороны также обсудили реализацию договоренностей по поставке на Челябинский трубопрокатный завод проката и непрерывнолитой заготовки производства Уральской Стали. Были рассмотрены вопросы управления качеством продукции, в том числе предложения по дальнейшему развитию производства листового проката. Стороны также обсудили возможность расширения поставок штрипса и литой заготовки.

В ходе экскурсии в листопрокатный и электросталеплавильный цеха Уральской Стали представители Металлоинвеста и Группы ЧТПЗ ознакомились с технологией производства проката и круглой непрерывнолитой заготовки диаметром 455 и 600 мм, предназначенных для производства труб.

В рамках визита стороны актуализировали действующую программу «100% качества» с целью дальнейшего снижения уровня отбраковки металлопродукции. Кроме того, было отмечено положительное влияние на качество продукции модернизации оборудования в листопрокатном и электросталеплавильном цехах новотроицкого комбината: реконструкции термопечи стана 2800 и МНЛЗ №1 и 2.

Уральская Сталь является одним из ключевых поставщиком листа для Группы ЧТПЗ. За первое полугодие новотроицкие металлурги отгрузили Группе ЧТПЗ порядка 145 тыс. тонн проката, что лишь на 30 тыс. тонн меньше, чем за весь прошлый год.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ