СПЛАВ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015

Сертификационный Центр КОНТСТАНД, осуществляющий сертификацию систем менеджмента качества под аккредитацией RvA, Росаккредитации, а также в системе TAIS, по результатам проведенного аудита произвел ресертификацию СМК Корпорации «Сплав» и входящих в состав Корпорации предприятий. Результаты аудита подтвердили, что система менеджмента качества соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Сегодня соответствие требованиям ISO 9001 – это деловой «must have» и свидетельство того, что производитель надежен, а сама компания имеет на рынке доброе имя. В Корпорации «Сплав» сертифицированная система менеджмента качества действует с 1998 года. Один из принципов международных стандартов ISO – постоянное улучшение и совершенствование системы менеджмента качества. В соответствии с этим с июля 2018 года в МК «Сплав» произошел переход системы Менеджмента качества, действующей на предприятиях Корпорации, на новую версию международного стандарта ISO 9001:2015.

:Корпорация прошла официальный процесс ресертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям ISO 9001:2015. Перед этим в ходе внутренних аудитов были пересмотрены и актуализированы все процедуры системы качества», — комментирует Ирина Хартон, начальник отдела управления качеством.

Одним из залогов успеха при внедрении и обновлении систем менеджмента качества является обученный и хорошо подготовленный персонал. В сентябре прошлого года сотрудники службы менеджмента качества Корпорации «Сплав» успешно прошли обучение по программе повышения квалификации «Внутренний аудитор системы менеджмента качества ISO 9001:2015» в учебном центре Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» — одном из крупнейших и наиболее признанных в России и за рубежом независимых органов по сертификации систем менеджмента. Повышение квалификации и подтверждающие это удостоверения дают сотрудникам «Сплава» право и в дальнейшем совершенствовать систему менеджмента качества Корпорации в полном соответствии с последними требованиями международных стандартов.

Орган по международной сертификации систем менеджмента КОНТСТАНД – МССС: «Результаты ресертификации подтверждают соответствие и результативность системы менеджмента в целом, ее постоянную пригодность и применимость для вышеуказанной области. Наблюдения и общая оценка группы аудита дают представление о том, что функционирование СМК в АО «Корпорация Сплав» способствует достижению политики и целей организации».

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



