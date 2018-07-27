HAWLE ПРОВОДИТ ВСТРЕЧИ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ГОРОДОВ

В июне 2018 года было подписано инвестиционное соглашение между холдингом Hawle и Администрацией Липецкой области в присутствии Президента России Владимира Путина и Вице-канцлера Австрии Себастьяна Курца. Согласно этому документу, стороны договорились содействовать развитию сферы питьевого и технического водоснабжения, а также участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы населения данного региона. Для достижения целей компания Hawle берет на себя обязательства по дальнейшей локализации продукции, производимой в Чаплыгине, и организации производства новых товаров для российского рынка. В организацию производства, сбыт и функционирование компании будет инвестировано 200 млн. руб. в год.

В результате такого масштабного события компания Hawle инициировала встречи с губернаторами других регионов, руководителями водоканалов и крупных компаний Российской Федерации. В июле уже проведена серия встреч с руководителями крупных организаций. Среди них – ГУП «Петербургский метрополитен».

12 июля прошла встреча представителей компании Hawle с Главой Администрации Всеволожского района Ленинградской области. 13 июля прошла встреча с Вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным. Ряд встреч планируется с главами Администраций Пскова, Перми, Казани и других городов Российской Федерации. «Мы уверены, что данные встречи откроют новые горизонты для реализации совместных проектов с сферы питьевого, технического водоснабжения и пожаротушения», – отмечают в компании.

По материалам пресс-службы Hawle



