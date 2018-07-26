ФАЛЬСИФИКАТ ПОД ПРОДУКЦИЮ ЧТПЗ ПОСТАВИЛ ПОД УГРОЗУ СТРОЙКУ МИНОБОРОНЫ РФ

Эксперты заявили о вероятной угрозе для объекта Минобороны РФ в результате поставки некачественных труб с поддельными сертификатами ЧТПЗ. Скандальная ситуация вскрылась спустя несколько лет после закупки: прокуратура установила, что подрядчик отгрузил для строительства военного порта в Мурманской области фальсификат. «Челябинский трубопрокатный завод» от продукции на 800 тонн при этом открестился. Анализируя разбирательства, эксперты указывают на многомиллиардный объем теневого рынка «поддельных» труб, которые наносят ущерб как строительным компаниям и предприятиям ЖКХ, так и бюджету. При этом наблюдатели отмечают, что ЧТПЗ уже не в первый раз участвует в резонансном конфликте, связанном с фальсификатом и поддельными сертификатами, указывая на попытки предпринимателей «финансово решить вопрос» с управлением безопасности челябинского промышленного гиганта.

По данным источника «Правды УрФО», для возведения порта в Североморске (Мурманская область) было отгружено более 800 тонн продукции с сертификатом качества ЧТПЗ. Однако впоследствии в ходе судебных разбирательств челябинское предприятие заявило, что не имеет отношения к трубам. Инцидент был вскрыт при участии надзорных органов. По данным военной прокуратуры, ФГУП «Главное военно-строительное управление №12» (ранее Спецстрой Минобороны РФ) заключило с ООО «Изоляционные технологии» государственный контракт на поставку стальных труб почти на 57 млн рублей. В октябре 2013 года продукция была отгружена заказчику с предоставлением сертификата и паспорта качества продукции «Челябинского трубопрокатного завода». Более 100 тонн военные принимать отказались, так как на трубах был зафиксирован производственный брак, который нельзя исправить. Этот товар был возвращен поставщику. Юристы Минобороны при этом по решению суда вернули деньги за брак.

Между тем остальной, как позже выяснилось, фальсификат был принят и, вероятно, мог быть использован при строительстве. На момент публикации материала «Правде УрФО» не удалось уточнить, демонтировали ли военные строители поддельные трубы, или они все же были задействованы при возведении порта. При этом эксперты, опрошенные изданием, особо подчеркивают опасность использования подобной продукции, особенно если речь идет об спецобъектах.

По их словам, зачастую фальсифицированная продукция является ничем иным, как трубами, бывшими в употреблении, но прошедшими специальную обработку. По информации руководителя НО «Фонд развития трубной промышленности» Игоря Малышева, такие изделия внешне практически не отличаются от новых, но по техническим характеристикам значительно проигрывают. Поэтому их продают по поддельным документам и сертификатам качества. Примерный годовой объем выручки теневого рынка б/у труб в России, по оценкам аналитиков, достигает 40 млрд рублей.

Так, только в сфере ЖКХ ежегодно применяют до 500 километров б/у труб, при этом буквально в ежедневном режиме проходит информация о серьезных авариях на коммунальных трубопроводах. За период с 2013 по 2017 года, по данным «Фонда развития трубной промышленности», зафиксировано более 2800 серьезных аварий в системах тепло- и водоснабжения. От разливов кипятка погибли 43 человека и 144 человека получили травмы различной степени тяжести. Из-за аварий и устранения их последствий был причинен ущерб, в том числе бюджетам всех уровней, почти на 9 млрд рублей.

К примеру, фальсификат от производителя из УрФО был выявлен в Башкортостане, и в истории также засветился ЧТПЗ. Зарегистрированная в Екатеринбурге компания под названием «Сток-Металл» по поддельным сертификатам продала компании «Нефтегазстрой» трубы, которые были использованы для строительства тепломагистрали от Затонской ТЭЦ до котельного цеха 14/38 «Башкирских распределительных теплосетей» («БашРТС»). В Уфу было поставлено 180 тонн труб 820*10 в общей сложности на 11,7 млн рублей. Екатеринбургский поставщик предоставил заказчику документы, согласно которым на объект привезли продукцию «Челябинского трубопрокатного завода». В ЧТПЗ после анализа документов заявили, что сертификаты качества на трубную продукцию действительно выпускались, но все же документы, переданные «Нефтегазстрою», являются подделкой.

Экс-директор «Сток-Металла» Петр Селянин в ходе судебных разбирательств, в которых «Нефтегазстрой» требовал возместить свои убытки в 19 млн рублей, заявил, что предоставил истцу откорректированные сертификаты, копии которых нашел в интернете. Отметим, в настоящее время Ленинским районным судом Челябинска вынесен приговор, по которому Селянина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст.204 УК РФ – покушение на коммерческий подкуп за дачу положительного ответа на запрос о соответствии сертификатов на трубную продукцию, поставленную в адрес «Нефтегазстроя».

По информации «Правды УрФО», в феврале 2016 года Павел Селянин в Челябинске в кабинете начальника управления безопасности ОАО «ЧТПЗ» Дмитрия Бочерикова попытался передать последнему 100 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа за выдачу положительных ответов по запросам ООО «БашРТС» о подтверждении достоверности поддельных сертификатов, которые «Сток-Металл» передал заказчику. После того, как факт использования фальсификата на тепломагистрали вскрылся, «БашРТС» настояло на демонтаже и замене продукции на качественную. Подрядчику пришлось за свой счет повторно закупать и менять трубы. Стоимость восстановительных работ превысила 7 млн рублей. В настоящее время суд обязал «Сток-Металл» выплатить заказчику 7,3 млн рублей, потраченных на демонтаж. В остальных требованиях было отказано. Решение суда в силу еще не вступило, обе стороны подали апелляционные жалобы.

Добавим, что в настоящее время эксперты все же ожидают улучшения ситуации на рынке трубной продукции. С 2017 года вступили в силу поправки в законодательство РФ, которые запрещают использовать б/у трубы при строительстве и ремонте зданий и сооружений с особой и нормальной степенью опасности. Под эти требования также подпадает нефтегазовая и коммунальная инфраструктуры. В настоящее время действует 13 соответствующих СНиПов.

«Существенные изменения в нормативной документации, регламентирующей вторичное использование труб, в первую очередь, должны вынудить рынок б/у труб перейти в правовое поле. Теперь работать в этой сфере можно только с лицензией и при неукоснительном соблюдении природоохранного законодательства, а за нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственности. При таких мерах работать с б/у трубой для большинства участников теневого рынка не имеет смысла, поскольку ее цена резко возрастет», – считает ведущий аналитик УК «Арсагера» Елена Антонова.

По ее мнению, именно отсутствие подобных запретов и ограничений на использование и применение бывших в употреблении труб в ЖКХ, при строительстве и ремонте инфраструктурных проектов ТЭК подталкивало ориентированные на быструю выгоду компании-однодневки к восстановлению кустарным способом труб б/у и подделку сертификатов, что «приводило к росту числа аварийных случаев на объектах и угрозе жизни людей».

По материалам портала «Правда УрФО»



