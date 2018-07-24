САЗ «АВАНГАРД» представил новинку – пневмопривод QUIFER

Старооскольский арматурный завод «Авангард» предлагает новинку в ряду комплектующих для запорной арматуры – пневматические исполнительные механизмы (ПИМ) QUIFER производства Испания. Данные приводы являются альтернативой широко используемым пневмоприводам фирмы VALBIA производства Италия, и устанавливаются на следующую продукцию САЗ Авангард:

- краны шаровые 11c667п с пневматическим исполнительным механизмом (ПИМ) DN 10-250 PN16;

- затворы поворотные дисковые запорно-регулирующие (ЗПДП) с пневматическим исполнительным механизмом (ПИМ) DN 40-400 PN16.

Пневмоприводы QUIFER изготавливаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении.

Основные характеристики:

- компактный легкий и прочный корпус из анодированного алюминия; - устройство зубчато-реечного механизма обеспечивает высокое качество и является одним из самых надежных устройств пневматических приводов среди производителей в условиях современного рынка;

- всепогодное исполнение, все детали имеют высокую стойкость к коррозии;

- устойчивость к низким (до -65°С) и высоким температурам (до +180°С) окружающей среды; - все модели легко трансформируются от пружинного возврата к двойному действию и наоборот.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»



