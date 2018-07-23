ГАКС-АРМСЕРВИС осуществил модернизацию измерительной регистрирующей системы

В компании проведена модернизация измерительной регистрирующей системы «СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300», предназначенной для определения показателей качества трубопроводной арматуры при гидравлических и пневматических испытаниях в комплексе с испытательным оборудованием.

Модернизированная измерительная система выпускается под новым обозначением – «SEITRONIC SIR-PG». Обновленная система имеет широкий диапазон исполнений и поставляется в двух модификациях:

— модификация I - «Терминал» (стационарный вариант) - система встраивается в терминал с сенсорным экраном, промышленным компьютером, принтером и блоком преобразования;

— модификация II - «Промышленный кейс» (мобильный вариант) - система размещается в промышленном кейсе, укомплектованном промышленным компьютером с сенсорным экраном.

Система измерительная регистрирующая «SEITRONIC SIR-PG» внесена в реестр средств измерений РФ (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.30.033.A №69777).

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



