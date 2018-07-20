Курганский арматурный завод закупил японские станки

На Курганском арматурном заводе готовятся к запуску литейного производства. К этому делу подошли серьезно: закупают новое оборудование, расширяют линейку производимой продукции. Детали для трубопроводной арматуры будут производить на новом оборудовании: на завод уже привезли два японских станка с программным управлением.

«На нем будем изготавливать много различных деталей, - поясняет генеральный директор Курганского арматурного завода Сергей Федин. - Программных станков на заводе много. Но вот таких пока два. Дальше будет еще расширение нашего машинного парка».

Расширять на предприятии будут и линейку выпускаемой продукции. Это прописано в программе «Номенклатурного развития». Планируют делать трубопроводную арматуру для сверхнизких температур и сверхвысоких давлений. «Продукция требует максимальных затрат на инжиниринг, она технически сложная и наиболее востребованная нашей промышленностью, - уточняет руководитель завода. - Сейчас большинство этой продукции выпускается зарубежными коллегами. Мы намерены эту нишу занять».

В сентябре запустят литейное производство. Для нового производства и оборудования предприятию требуются высококвалифицированные специалисты. Руководитель Курганского арматурного завода говорит, будет много сложной, но интересной работы. «Самое важное - есть работа, оборудование и все необходимое для нормальной деятельности. Поэтому всем, кому необходима работа, предлагаю обратиться на наш завод», - говорит Федин.

Сейчас на заводе завершают установку и настройку первого японского станка. Второй установят через две недели.

По материалам портала «Область45»