«ПРИВОДЫ АУМА» приняли участие в выставке «ИННОПРОМ»

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» приняло участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая проходила с 9 по 12 июля 2018 г. в Екатеринбурге. Выставка объединила на своей площадке крупнейших производителей из различных отраслей промышленности – металлургии, нефте- и газодобычи, водоснабжения, добывающей отрасли.

Особый интерес у посетителей выставки вызвал взрывозащищенный электропривод SARVEx с изменяемой скоростью, предназначенный для высокоточного регулирования в условиях низких температур до -60°С. Также на стенде компании АУМА были представлены компактные электроприводы для сферы ЖКХ.

В рамках выставки специалисты компании АУМА провели ряд встреч и переговоров с конечными потребителями, проектными институтами и инжиниринговыми компаниями Уральского федерального округа.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



