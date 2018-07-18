Открыт приём заявок рейтинга «ТехУспех-2018»

В ежегодный рейтинг «ТехУспех» попадают российские технологические компании, демонстрирующие быстрый рост и способные лидировать как на отечественном, так и на зарубежных рынках. Наиболее перспективные участники рейтинга получают поддержку в рамках проекта «Национальные чемпионы» Минэкономразвития России. В частности, компании автоматически оказываются в приоритетных списках на получение различных видов господдержки, открывается доступ к различным инструментам поддержки Национальной технологической инициативы (НТИ) и ее партнеров при соответствии критериям НТИ, имеет преимущества в рамках привлечения инвестиций от инвестиционно-финансовых организаций и на тендерах. Кроме того, участникам рейтинга оказываются различные формы коммуникационной поддержки, например, бесплатное продвижение компании и ее продукции, усиление имиджа компании, расширение и совершенствование взаимодействия с другими компаниями-участниками и вовлеченными в рейтинг стейкхолдерами, участие в мероприятиях Российской венчурной компании (РВК), являющейся организатором рейтинга.

При составлении рейтинга быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний учитываются такие показатели как: размер компании, темп роста выручки компаний, динамика развития и технологический уровень выпускаемой продукции или оказываемых услуг, степень востребованности продукции на экспортных рынках.

В настоящее время в списке лидеров более сотни компаний. В этом году Минэкономразвития России отберёт до 30 новых компаний.

Челябинскую область в рейтинге «ТехУспех» в 2017 году представили 4 компании: ООО «НЕКК», занимающаяся производством высококачественного медного купороса, ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», производитель трубопроводной арматуры, ООО «Русский кварц», выпускающая высокочистые кварцевые концентраты для применения в области светотехники, фотовольтаики, микроэлектроники, а также ГК «Папилон» - компания из г. Миасса, входящая в четверку крупнейших международных компаний (наряду с 3М, NEC, Safran), обладающих технологиями создания биометрических систем национального уровня. Биометрические системы «Папилон» помогают эффективно раскрывать преступления для полиции в 25 странах мира.

Заявки на участие в рейтинге принимаются до 20 августа. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке: http://www.ratingtechup.ru/

По материалам оргнизаторов