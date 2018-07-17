«Темпер» вошел в ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»

Решением управляющего комитета ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны» ООО «Темпер» включен в состав участников.

Технический комитет по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» ТК 259 - это объединение предприятий и организаций, представителей органов исполнительной власти в сфере арматуростроения. Создан на добровольной основе в рамках деятельности Центрального конструкторского бюро арматуростроения. Цели создания - организации и проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации в области трубопроводной арматуры и сильфонов в соответствии с Приказом национального органа Российской Федерации по стандартизации от 08 декабря 1999 г. № 533. О работе комитета подробнее по ссылке.

ООО «Темпер» – российский производитель стальных шаровых кранов марки TEMPER. Шаровые краны TEMPER производятся по технологии эстонской компанией Temper OÜ – европейского производителя трубопроводной арматуры промышленного назначения. Завод «Темпер», открытый в 2014 году, расположен в городе Кургане на территории более 2,7 га. Производственный процесс организован на передовом, высокотехнологичном оборудовании с числовым программным управлением.

По материалам пресс-службы ООО «Темпер»