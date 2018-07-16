HAWLE МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Австрийский производитель трубопроводной арматуры и насосного оборудования ведет переговоры со Смольным о расширении присутствия в регионе. Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, 13 июля, состоялось совещание, на котором обсудили возможности расширения сотрудничества с компанией HAWLE.

«В Санкт-Петербурге ООО «Хавле-Севком» сотрудничает с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в части поставок задвижек и пожарных гидрантов. В ходе совещания заместитель генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Александр Данилов дал высокую оценку качеству запорно-регулирующей и насосной арматуры HAWLE, отметив при этом, что номенклатура изделий, производимых в России, невелика, а ценовые характеристики по сравнению с продукцией других изготовителей высокие», – говорится в сообщении.

На встрече представители компании предложили внедрить в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» две разработки: регулятор давления и современные наземные пожарные гидранты. Это позволит сократить потери воды и уменьшить аварийность на сетях за счет снижения избыточных напоров в зонах регулирования.

Условием было поставлено создание производства на территории города, с уровнем локализации не менее 85% и поставка местной продукции на рынки третьих стран. А также активная работа с Водным кластером и Водной академией по формированию отраслевых образовательных и профессиональных стандартов в сфере водоснабжения и водоотведения. Игорь Албин отдал поручение представителям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проанализировать техническую документацию представленных технологий. Также необходимо понять, есть ли перспективы их использования в системе водоснабжения города.

Холдинг HAWLE основан в 1948 году и производит трубопроводную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения на территории России с 2011 года на собственном заводе в Чаплыгине Липецкой области. В Северной столице компания поставляет задвижки и пожарные гидранты для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

По материалам SPBDnevnik и Fontanka.ru