Армалит подвел промежуточные итоги реализации проекта повышения производительности труда в рамках приоритетной программы Минэкономразвития

12 июля АО «Армалит» посетил директор по развитию производственных систем «Росатом» Сергей Александрович Обозов. Цель визита — оценка достигнутых результатов и изменений в ходе реализации проекта «Повышение производительности труда на потоке изготовления кранов шаровых».

Проект реализуется в рамках приоритетной федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости», инициированной Минэкономразвития. ГК «Росатом» выступает в качестве эксперта и оказывает методическое сопровождение предприятий-участников. АО «Армалит» прошло отбор и было выбрано в качестве пилотного предприятия для участия в программе. Завершены первые два месяца работы по проекту. В ходе его реализации рабочей группой был проведен анализ текущего состояния изготовления кранов, выявлены проблемы и разработан план мероприятий. Часть проблем уже удалось устранить, и участки приступили к отработке принятых решений.

Достигнутые результаты были представлены экспертной комиссии под председательством С. А. Обозова. В состав комиссии также вошли представители Комитета по промышленной политике и инновациям и Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, а также представители компаний, которые станут участниками второй волны федеральной программы. Итогом презентации стало единогласное одобрение членами комиссии достигнутых результатов проекта и дальнейшие улучшения, запланированные по проекту. Следующим шагом «Армалита» будет реализация комплекса мероприятий для достижения установленных целевых показателей.

АО «Армалит» производит трубопроводную арматуру, соединительные элементы трубопроводов, пневмораспределители, гидро- и пневмоприводы, системы управления ТПА с электрическими приводами для судостроительной, судоремонтной, нетегазодобывающей, химической, атомной и др. отраслей промышленности. Предприятие осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах РФ и в большинстве стран мира.

По материалам пресс-службы АО «АРМАЛИТ»



