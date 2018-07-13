Технические специалисты КИНЕФ прошли обучение в «Школе герметизации»

10 июля в г. Кириши Ленинградской области эксперты компании «ИЛЬМА» организовали выездную «Школу герметизации» для технических специалистов КИНЕФ, а также персонала подрядных организаций, которые занимаются обслуживанием и ремонтом оборудования этого нефтеперерабатывающего завода. Подробнее о проекте «Школа герметизации» »»»

В ходе обучения слушатели были ознакомлены с тенденциями в мировой уплотнительной технике и с ситуацией на российском рынке уплотнений. В частности, был сделан акцент на повышении надёжности узлов за счёт внедрения новых конструкций и видов уплотнений, а также изменения рецептур традиционных уплотнительных материалов.

Ключевым пунктом программы стал ряд практических рекомендаций по обеспечению герметичности фланцевых соединений, которые эксплуатируются на объектах КИНЕФ. Специалисты цехов завода прошли обучение для работы в программе Klinger Expert®, которая позволяет подбирать уплотнительные материалы и делать расчёты для обеспечения оптимальной работы уплотнения в заданном узле. Подробнее о программе Klinger Expert® »»»

Представители подрядных организаций прошли обучение правилам обеспечения герметичности фланцевых соединений при монтаже. Были рассмотрены факторы, влияющие на надёжность разъёмных герметичных соединений, а также обозначены причины возникновения разгерметизации. Ремонтному персоналу были даны практические рекомендации для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы оборудования в межремонтный период.

Участникам были представлены высокоэффективные уплотнения для разъёмных соединений ответственного оборудования, которые успешно применяются на предприятиях нефтяной отрасли в Европе и в России и соответствуют самым высоким требованиям для обеспечения герметичности, надёжности и долговечности разъёмных соединений. Эти уплотнения поставляются на российском рынке под марками Ильма®, ГраФлан®, Kempchen®, Sigraflex®, Klinger® и KWO®. Некоторые из представленных решений были разработаны экспертами научно-производственной компании «ИЛЬМА» в тесном сотрудничестве со специалистами КИНЕФ и сейчас успешно применяются для герметизации ответственных узлов, в том числе, и на других предприятиях нефтеперерабатывающей отрасли. Одно из таких решений – прокладка ИЛЬМКО® для герметизации соединений типа RTJ (подробнее о прокладке ИЛЬМКО® »»»).

В завершении обучения были подведены итоги и обозначены перспективы совместной работы КИНЕФ и ИЛЬМЫ по внедрению на заводе современных и надёжных уплотнений. Также было принято решение о проведении дополнительного обучения ремонтного персонала отдельных цехов правилам подбора и установки уплотнений в разъёмные соединения. Подробнее о многолетнем сотрудничестве КИНЕФ и ИЛЬМЫ »»»

По вопросам участия в семинарах из цикла «Школа герметизации» можно обращаться в Службу маркетинга и внешних связей ООО «ИЛЬМА» по e-mail: pr@ilma-sealing.com

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



