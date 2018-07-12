КУРГАНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ КЛАСТЕР УЧАСТВУЕТ В ВЫСТАВКЕ ИННОПРОМ

Центр кластерного развития Курганской области на стенде Курганской области на ИННОПРОМ-2018 показывает технические и технологические возможности предприятий кластеров. Так, кластер КТОК «Новые технологии арматуростроения» представляет предприятие ООО «Дельта Технология». Основное направление работы производственного предприятия – механическая обработка металла, металлообработка, инструментальное производство, изготовление пресс-форм, литейная оснастка, ремонт пресс-форм, сервисное обслуживание штампов и пресс-форм. На ИННОПРОМ-2018 «Дельта Технология» представляет свое новое изобретение – наборную пресс-форму полного цикла. На выставке посетителям продемонстрируют натуральный серийный образец.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции.

По материалам пресс-службы ЦКРКО



