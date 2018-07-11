ПРОДУКЦИЯ «СПЛАВА» ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОСЕТЕЙ

В марте 2018 года между Корпорацией «Сплав» и компанией «ГЛОРИЯ-С», одной из ведущих в Новгородском регионе в сфере промышленно-гражданского строительства, был заключен договор на производство и поставку сильфонных компенсационных устройств. Продукция «Сплава» предусмотрена для замены участка тепловых сетей, расположенных в областном центре. Это один из этапов работ последних нескольких лет по обновлению магистрального трубопровода для повышения надежности теплоснабжения в западном микрорайоне Великого Новгорода. Для того, чтобы новгородцы вовремя получали тепло и все работы были выполнены вовремя, изготовление и поставка устройств была осуществлена «Сплавом» в кратчайшие сроки.

Екатерина Ренкас, начальник управления по продажам сильфонов и компенсаторов:

— Наша продукция успешно прошла входной контроль и уже установлена в трубопроводах. Это не первая наша поставка для предприятий новгородского рынка теплоэнергетики. Ранее наши сильфонные компенсационные устройства уже были установлены на тепловых сетях города взамен устаревшего оборудования для того, чтобы повысить безаварийность работы. Мы производим продукцию, рассчитанную на 30-летний срок службы, и его безупречная эксплуатация подтверждается временем и широкой географией использования. Это позволяет нам рассчитывать на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ведущими компаниями теплоэнергетической сферы».

Производство сильфонов и компенсаторов на «Сплаве» имеет почти 40-летнюю историю и на протяжении этого времени является одним из основных направлений предприятия. Продукция Корпорации поставляется на атомные станции России и зарубежья, а также на крупнейшие предприятия сферы теплоэнергетики, машиностроительной, химической, нефтегазовой отраслей. Среди заказчиков – ведущий энергетический холдинг Сибири «Иркутскэнерго», крупнейшая российская частная компания сферы электроэнергетики и теплоснабжения «Т Плюс», Госкорпорация «Росатом»; компания «Транснефть» и другие.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»



