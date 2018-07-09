ПУЛЬСАТОР ЗАПУСТИЛ НОВОЕ ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КУРГАНЕ

Компания «Пульсатор» запустила в Кургане новое литейное производство. Отливки здесь выпускаются под конкретные конструкции трубопроводной арматуры. Идея открытия собственной литейки зрела в регионе давно, поскольку Курганская область занимает одно из ведущих мест в России по производству трубопроводной арматуры (ТПА) и ручных приводов к ней. В Зауралье работают более 20 арматурных предприятий, некоторые из них выпускают ТПА более 50 лет, в последние годы это наиболее перспективный и активно развивающийся сектор.

Раньше литейки были практически на каждом заводе, но теперь это производство стало для многих непозволительной роскошью. По словам эксперта по вопросам промышленности, транспорта, связи и энергетики правительства Курганской области Ивана Евгенова, создавать такие цеха дорого и сложно: только согласований и экспертиз требуются десятки. К тому же нужны редкие высокопрофессиональные специалисты, так что кооперация - лучший выход.

Основные заказчики литейного цеха – участники кластера «Новые технологии арматуростроения». Большинство входящих в него предприятий – современные заводы, построенные в течение последних пяти-семи лет, имеющие потенциал дальнейшего развития. Качественные литые заготовки, используемые в производстве продукции для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также атомной энергетики, они закупают в основном в других регионах и за рубежом, чаще у китайских производителей. Теперь ситуация должна измениться: за десять лет доля импорта, по расчетам, снизится в 20 раз. Но до этого еще далеко. По словам заместителя гендиректора по экономическим вопросам компании Кирилла Гринюка, новый завод готов выпускать пока 500 тонн литья в год. Чтобы выйти на проектную мощность, ему предстоит увеличить производство в шесть раз. А чтобы закрыть потребности только 30 заказчиков Курганской области - минимум в восемь.

По материалам портала RG.RU



