ЗАО «ЭНЕРГИЯ» ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ DENDOR В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Экскурсии на производство трубопроводной арматуры DENDOR в последнее время становятся для компании ЗАО «ЭНЕРГИЯ» доброй традицией, поскольку являются лучшей презентацией компании, ее работы и возможностей. 9 июня производственную площадку ЗАО «ЭНЕРГИЯ» в очередной раз посетила группа экскурсантов от партнеров в составе 16 человек.

Специалисты компании постарались сделать экскурсию предельно информативной, интересной и познавательной. Задачей было познакомить посетителей с особенностями технического процесса, позволить сложить собственное мнение о производственных возможностях компании ЗАО «ЭНЕРГИЯ».

Началась экскурсия в инженерно-техническом отделе, где инженеры-конструкторы и технологи занимаются разработкой новых и модернизацией уже существующих изделий. Здесь не только конструируются все новинки трубопроводной арматуры DENDOR, но также проектируется модельная и технологическая оснастка.

Следующей остановкой для экскурсантов стал участок модельной оснастки, где специалисты не только рассказали, но и наглядно показали, как в производственном процессе применяются самые инновационные технологии, в том числе и 3D-принтер.

Сотрудники компании ЗАО «ЭНЕРГИЯ» также рассказали о планах уже этим летом совместно с ООО «МашЭнергоПроект» запустить собственное литейное производство в г. Тихвин.

Повышенную заинтересованность посетителей вызвал процесс дробеметной обработки, была отмечена слаженность работы на участке механической сборки. Полезным и познавательным стало гидроиспытание готовых клиновых задвижек тип 47GV.

Мастера и сотрудники компании ЗАО «ЭНЕРГИЯ» старались максимально подробно отвечать на все вопросы любознательных гостей, в полной мере удовлетворяя их любопытство.

Как отмечают в компании, итогом проведенной экскурсии стали не только небольшие памятные подарки для всех ее участников, но и более крепкие профессиональные связи с партнерами, ради которых мероприятие и проводилось.

По материалам пресс-службы ЗАО «ЭНЕРГИЯ»



