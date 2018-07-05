ТОМСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ АО «ТОМЗЭЛ»: ИТОГИ ПЕРВЫХ 20 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Когда в 1998 году руководство компании «Транснефть» приняло решение о выпуске импортозамещающего оборудования – электроприводов для своей трубопроводной арматуры, – то речь шла всего лишь о быстром удовлетворении массовой потребности в самом ходовом для отрасли приборе. Однако томские разработчики сумели создать такой удачный аналог электропривода, что он стал пользоваться спросом у отечественных компаний топливно-энергетического комплекса. Изделия АО «ТОМЗЭЛ» выгодно отличались от иностранных по своей надежности, производительности, точности, весу и габаритам. В итоге уже через десять лет оборудование марки АО «ТОМЗЭЛ» использовалось от Дальнего Востока до западных границ с Белоруссией и Украиной. В нынешнем году предприятие отмечает свое 20-летие. О том, как коллективу удается не только лидировать на рынке уникального оборудования, но и расширять линейку продуктов, завоевывая новые рубежи, рассказывает директор АО «ТОМЗЭЛ» Олег Никифоров.

– Олег Игоревич, если говорить обо всей 20-летней истории предприятия, то какие его достижения вы бы отметили особо?

– Думаю, большим достижением можно считать сам путь становления производственного предприятия АО «ТОМЗЭЛ». Изначально мы ориентировались на изготовление и поставку электроприводов для трубопроводной арматуры, а также гарантийное и сервисное обслуживание собственной продукции. При этом с первых дней работы на вооружение был взят принцип – использовать самое современное высокоточное оборудование и инструменты, осваивая передовые технологии и привлекая высококвалифицированный персонал. Сегодня мы реализуем последние достижения в обработке металлов методами лезвийной, лазерной, гидроабразивной и плазменной обработки. Все это позволяет нам на протяжении 20 лет решать задачи как по увеличению количества серийно выпускаемых изделий высочайшего качества, так и по внедрению опытных образцов продукции.

– Как технологически изменился за это время ваш главный продукт – электропривод для запорной арматуры?

– Вспоминая первые изделия в области электропривода и оценивая сегодняшнюю продукцию, могу сказать, что «ТОМЗЭЛ» сделал огромный шаг вперед. Мы начинали производство с малых серий в 10–20 единиц электромеханических приводов в месяц. А сегодня завод выпускает до 140 различных видов изделий с месячным объемом выпуска до 450–500 единиц. При этом наша продукция уже мало чем напоминает первые образцы. Наше

конкурентное преимущество сегодня — это выпуск взрывозащищенных, высоконадежных изделий, оснащенных процессорными модулями в виде блоков управления и регулирования электроприводов.

Фирменные электроприводы производства «ТОМЗЭЛ» прошли долгий путь модернизации. Изначально мы выпускали один тип электропривода – электромеханический ЭПЦ-10000А с блоком коммутации. Однако параллельно с увеличением требований к трубопроводной арматуре, а также с повышением уровня автоматизации технологических процессов расширился и ассортимент нашей продукции.

В 2001 году мы выпустили первый электропривод с электронным блоком управления, имеющий более развитый функционал. Ранее комплектующие – блок управления и электродвигатель – приобретались «на стороне». Постепенно (должен был накопиться опыт эксплуатации оборудования) в «ТОМЗЭЛ» пришли к выводу о том, что для обеспечения бесперебойной работы оборудования на объектах ПАО «Транснефть» и безукоризненного выполнения предприятием своих гарантийных обязательств необходимо, чтобы производство всех основных узлов было своим.

Так, в 2014 году был построен собственный цех по производству электроники, который позволил замкнуть производственную цепочку и укомплектовать изделия своими блоками управления и электродвигателями. Сегодня все узлы электроприводов изготавливаются на АО «ТОМЗЭЛ», а продукция на 95% состоит из комплектующих отечественного производства и может конкурировать как с отечественными, так и с зарубежными аналогами.

– Какова доля импортных материалов и технологий в разработках «ТОМЗЭЛ»? И каким оборудованием оснащено производство?

– На сегодняшний день доля импортных материалов в электромеханической части наших изделий минимальна. Импортировать приходится, прежде всего, электронные компоненты, которые пока не производятся в России.

Что же касается станочного парка, то на заводе числится около 140 единиц оборудования различных производителей. Конечно, как машиностроительное предприятие, мы уделяем большое внимание металлообработке и делаем ставку на станки с числовым программным управлением (ЧПУ), сегодня их у нас 42. Их доля ежегодно растет, и происходит это в рамках реализации программы технического перевооружения и развития на 2018–2023 годы.

– Какие средства выделяет ваша компания на новые разработки? Наблюдается ли спрос на продукцию в странах ближнего или дальнего зарубежья?

– Дело в том, что наш главный заказчик – ПАО «Транснефть» – ежегодно финансирует выполнение множества научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок (НИОКР). В ближайшее время мы ожидаем активизацию спроса на продукцию АО «ТОМЗЭЛ» в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Наши изделия успешно эксплуатируются на объектах некоторых иностранных компаний – например, в 2017 году начались прямые поставки продукции в Республику Казахстан. Сейчас мы изучаем спрос на рынках дальнего зарубежья и пытаемся оценить свои экспортные возможности. Предстоит проделать большую работу по выходу продукции АО «ТОМЗЭЛ» на мировой рынок – такая задача уже поставлена, и компания работает над ее решением.

– Какие виды продукции находятся в стадии разработки прямо сейчас? И есть ли у предприятия потребность в расширении своей технической базы?

– Потребность в расширении технической базы существует всегда. Что же касается НИОКР, то на сегодняшний день разработки ведутся по нескольким перспективным направлениям. К примеру, это организация серийного изготовления поточного плотномера для оснащения им узлов учета и показания нефти, а также разработка и освоение серийного выпуска электроприводов для регуляторов давления шарового типа.

– Олег Игоревич, каким Вы видите предприятие еще через 20 лет?

– «ТОМЗЭЛ» входит в систему компании «Транснефть», соответственно и наши планы на будущее неразрывно связаны с процветанием и продвижением вперед всех ее дочерних обществ.

Сам завод был основан в 1998 году с целью организации производства импортозамещающего оборудования для дочерних обществ ПАО «Транснефть». На сегодняшний день эта первоначальная для завода задача достигнута, мы идем дальше. Одним из приоритетных вопросов, который стоит сейчас перед нами,– это выход на внешний рынок.

Первое, что мы должны сделать на этом пути, касается обеспечения стабильного качества и надежности с целью снижения сервисных и эксплуатационных затрат. Второе – диверсификация номенклатуры выпускаемой продукции. Для этого у нас утвержден План технического перевооружения и развития на 2018–2023 годы с соответствующим финансированием. План позволяет своевременно вносить изменения в технологический цикл и культуру производства по средствам применения передовых решений в металлообработке, приборостроении, организации контроля качества и повышения производительности труда.

Одним из важнейших направлений такой работы является применение технологии, исключающей влияние человеческого фактора. И вот здесь пределов совершенству нет. На ближайшие пять лет нами запланировано приобретение современного оборудования, начиная от многофункциональных станков с числовым программным управлением (ЧПУ), автоматизированных испытательных стендов, заканчивая системами ежедневного контроля поэтапного плана выпуска продукции.

Также немаловажным для развития производства остается вопрос расширения номенклатуры выпускаемой нами продукции. Не секрет, что рынки имеют

циклическую структуру, то есть рано или поздно в отношении того или иного продукта происходит насыщение. Это конечно же негативно сказывается на портфеле заказов.

В 2017 году нами было принято решение о разработке и освоении производства продукции, на первый взгляд не имеющей отношения к тематике электропривода. Речь идет о приборах для измерения качества нефтепродуктов, аппаратуре для контроля газовой среды, взрывозащищенном светотехническом оборудовании и промышленных компьютерах. Как видите, планы на будущее у АО «ТОМЗЭЛ» обширные, впереди – много больших дел и очень интересной работы.

По материалам Томской интернет-газеты



