РЕПОРТАЖ С ПРОИЗВОДСТВА ПАВЛОВСКОГО ЗАВОДА ТПА «ОКА»

В Павлово запущена программа "Бережливые технологии" в рамках проекта "Эффективные технологии". Один из ее участников – завод по производству трубопроводной арматуры «ОКА», на площадке которого побывала съемочная группа ГТРК "Нижний Новгород". С репортажем коллег можно ознакомиться здесь. «Так металл испытывают на прочность. После его подвергают тщательной обработке – на станках и ручным способом. На выходе получается одна из важных комплектующих атомных электростанций, где требования – жесточайшие. Павловское предприятие – единственный в регионе производитель трубопроводной арматуры для всех российских АЭС. Ведутся поставки за рубеж», – отмечается в репортаже.

Задача программы "Бережливые технологии" – повышать производительность труда, увеличивать объёмы производства и качество продукции, создавать комфортные условия для сотрудников. Бережливое производство на всех предприятиях даёт удивительный эффект: от 1,5 до на отдельных участках 10 раз увеличения объемов производства. Это происходит без крупных капиталовложений, это, в первую очередь, организация труда, совершенствование технологических процессов.

По материалам портала VestiNN



