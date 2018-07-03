«ПРИВОДЫ АУМА» продолжает осваивать рынок Молдовы

ООО «ПРИВОДЫ АУМА» осуществило прямую поставку электроприводов на Рыбницкий цементный комбинат в Молдове. Для автоматизации процесса перемешивания сырьевой муки в смесительных и коррекционных силосах сырьевого цеха необходимо было заменить существующие ручные задвижки на затворы с электроприводами. По требованиям технологического процесса установленное оборудование должно было быть малогабаритным и удобным для установки.

Компания АУМА предложила использовать приводы своей компактной линейки – четвертьоборотные электроприводы ED c крутящим моментом до 50 Нм для открытия и закрытия затворов Ду100.

«Компания АУМА уверенно продолжает освоение рынка Молдовы. Мы постепенно налаживаем контакты и выходим на кардинально новый уровень сотрудничества с промышленными предприятиями Республики», - комментирует Харитонова Светлана Валерьевна, руководитель отдела международных продаж ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»



