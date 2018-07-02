НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» ПРЕДСТАВИЛО СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» представляет вниманию потребителей новое изделие – передвижной пост ГАКС-А-УПГ. Пост используется при ремонте трубопроводной арматуры и предназначен для разборки и сборки изделий с резьбовыми соединениями – завинчивания и отвинчивания болтов, винтов, гаек и других крепежных изделий, а также для разрезания поврежденных и корродированных гаек. Размер резьбы разрезаемых гаек – М16...М42 мм. Подробно с техническими характеристиками передвижного поста ГАКС-А-УПГ можно ознакомиться перейдя по ссылке.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



