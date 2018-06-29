HAWLE ИНВЕСТИРУЕТ 200 МЛН. РУБ. В ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В 2019 ГОДУ

В начале июня 2018 года в рамках визита президента России Владимира Путина в Австрию было подписано соглашение о сотрудничестве между австрийской компанией Hawle и администрацией Липецкой области. Подписи под документом поставили губернатор региона Олег Королев и управляющий директор компании Мартин Каст.

Hawle специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Компания имеет более 15 заводов по всему миру, в том числе в России – в г. Чаплыгин Липецкой области. По сообщению пресс-службы австрийской компании, Hawle ежегодно поставляет трубопроводную арматуру и пожарные гидранты на сумму более 1 млрд. руб. для российских водоканалов, предприятий ЖКХ, крупных производственных, строительных и нефтеперерабатывающих организаций.

В соответствии с подписанным с администрацией Липецкой области соглашением Hawle берет на себя обязательства по дальнейшей локализации производимой в Чаплыгине продукции и организации производства новых товаров для российского рынка. В 2019 году в организацию производства, сбыт и функционирование компании планируется инвестировано 200 млн. руб.

В свою очередь, в рамках соглашения администрация Липецкой области проработает вопрос по продлению на пять лет льгот для особой экономической зоны «Чаплыгинская, а также оказании содействия в распространении продукции Hawle.

По материалам портала Watermagazine



