Активы обанкроченного «Техпромлита» оценили более чем в 400 млн рублей

Производственная линия обанкроченного в 2017 году воронежского ООО «Техпромлит» (реализовывало проект по выпуску литьевых заготовок для трубопроводной арматуры за 1,3 млрд руб.) оценивается в 417,4 млн руб., следует из отчета оценщика. Из общей суммы основную долю составляет специализированное производственное оборудования – 324,5 млн руб., неспециализированное – еще 85,2 млн руб. Часть комплекса рыночной стоимостью 361,2 млн руб. находится в залоговом обеспечении у АКБ «Пересвет».

Напомним, арбитражным судом Воронежской области процедура конкурсного производства в отношении ООО «Техпромлит» открыта в начале июня 2017 года. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал ООО «Техпромлит» составляет 430 млн руб., 86% у УК «Сберинвест», 14% – у ЗАО «Техпромлит». Убыток компании по итогам 2016 года – 178,7 млн руб.

По материалам портала «Ъ»



