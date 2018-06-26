Группа ЧТПЗ и «Северсталь» выпустили инновационную продукцию – новые ТБД

Группа ЧТПЗ успешно освоила производство труб большого диаметра (ТБД) из инновационного хладостойкого штрипса класса прочности К60 производства ПАО «Северсталь». В мае цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода выпустил 1200 тонн труб диаметром 720 и 1020 мм с толщиной стенок 19,3 и 27,3 мм из штрипса, изготовленного на стане 5000 листопрокатного цеха производства трубного проката (г.Колпино) ПАО «Северсталь». Металлопрокат обладает уникальными эксплуатационными свойствами, позволяющими сохранять высокие характеристики по ударной вязкости даже в условиях экстремально низких температур (до -42 С°). Такая технология в России разработана впервые.

«Чтобы на 100 процентов обеспечить потребности отечественных компаний в трубах и комплектующих, Группа ЧТПЗ совместно с коллегами-металлургами непрерывно работает над освоением новых видов импортозамещающей продукции, – отмечает генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. – Тесное взаимодействие выстроено во всех сферах: научно-технической, коммерческой, производственной».

«Инновационный прокат был разработан в тесном сотрудничестве с компанией ЧТПЗ. Уникальный продукт коллектив «Северстали» освоил в сжатые сроки с использованием инновационных подходов к организации бизнес-процессов», – рассказал генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев. Трубы будут использоваться при строительстве объектов газопровода «Сила Сибири», пролегающего в районах экстремально низких температур.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ



