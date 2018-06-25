ГК АВАНГАРД ИЗГОТОВИЛА РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ С МИМ ПО СПЕЦЗАКАЗУ

В начале июня ГК «Авангард» поставила в адрес АО «Минудобрения» продукцию по специальному заказу –клапаны регулирующие односедельные 25с50нж (НЗ), 25с52нж (НЗ) с мембранными исполнительными механизмами (МИМ). Заявленной рабочей средой является аммиак, производимый на предприятии заказчика. Также продукция была укомплектована дополнительным оборудованием (электропневматический позиционер) и термочехлами с функцией подогрева.

Теплоизоляционные, утепляющие изделия (чехлы) предназначены для поддержания определенного температурного режима во внутреннем объеме чехлов и используются совместно с обогревателями, а также могут использоваться с другими нагревательными элементами для местного обогрева различных замерзающих участков. Применяются в топливно-энергетических комплексах, нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности. Электропневматический позиционер предназначен для пропорционального управления перемещением исполнительных механизмов, приводами регулирующей арматуры. Его преимущества:

- Устойчив к ударным и вибрационным нагрузкам.

- Высокая точность позиционирования.

- Стабильное управление даже малогабаритными исполнительными устройствами.

- Возможность установки на различные типы пневмоприводов.

- Взрывозащищенное и низкотемпературное взрывозащищенное исполнения. По материалам пресс-службы ГК «Авангард»



