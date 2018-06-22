ИЛЬМА НА ВЫСТАВКЕ ACHEMA-2018

На прошлой неделе в Германии в г. Франкфурт-на-Майне проходил Форум ACHEMA–2018 – событие мирового масштаба в области химической промышленности, биотехнологий и охраны окружающей среды. Представители компании «ИЛЬМА» традиционно посещают выставку ACHEMA и эффективно развивают деловые контакты, полученные на этом мероприятии.

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Высокий экспертный уровень учаcтников и посетителей многие годы является визитной карточкой ACHEMA. На этой площадке можно встретить экспертов мирового уровня, получить самую актуальную информацию о рынке, обменяться мнениями с коллегами и оценить потенциал собственной компании через призму мировых тенденций в отрасли.

Важные направления форума ACHEMA - химическое машиностроение и инжиниринг традиционно привлекают большое число посетителей из разных стран. А создатели решений в области герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования и трубопроводов считают форум ACHEMA одним из ключевых событий в отрасли, на котором можно представить свои новейшие разработки и достижения.

Зарубежные партнёры «ИЛЬМЫ» – мировые лидеры в области уплотнительной техники – компании SGL Carbon, Rich. Klinger Dichtungstechik, Kempchen Dichtungstechnik и KWO Dichtungstechnik представили на форуме свои проверенные решения, а также новые разработки в области герметизации разъёмных соединений промышленного оборудования. Продукция компании «ИЛЬМА» и её партнёров представлена в Каталоге продукции »»».

О новых разработках в области мировой уплотнительной техники можно узнать, став участником «Школы герметизации».

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По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»



