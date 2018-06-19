HAWLE ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В июне 2018 года в Вене состоялся Российско-Австрийский Деловой Совет, который посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. В этом мероприятии приняли участие инвесторы, губернаторы РФ, представители профильных комитетов, австрийские и российские руководители крупных корпораций, в том числе руководство компании Hawle.

В рамках Российско-Австрийского Делового Совета было подписано инвестиционное соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии» между Австрийским холдингом Hawle в лице Мартина Каста и Администрацией Липецкой области в лице Олега Петровича Королёва. Торжественное подписание проходило в присутствии Президента РФ Владимира Путина и Федерального канцлера Себастьяна Курца. Стоит отметить, что Hawle является производителем трубопроводной арматуры на территории Российской Федерации, тем самым решая вопрос импортозамещения, а также снимая законодательную и таможенную нагрузку для многих российских клиентов. Ежегодно компания Hawle при поддержке правительства Российской Федерации поставляет трубопроводную арматуру на сумму более 1 млрд. руб. для водоканалов нашей страны, предприятий ЖКХ, крупных производственных и нефтеперерабатывающих организаций.

«Мы уверены, что подписание соглашения станет возможностью для плодотворного партнёрства и развития сферы питьевого и технического водоснабжения не только Липецкой области, но других регионов России», – отмечают в компании.

Hawle – это австрийский холдинг по производству трубопроводной арматуры, основанный в 1948 году. Сегодня Hawle - это более 15 заводов по всему миру, в том числе и в России.

По материалам пресс-службы HAWLE



