«КОРВЕТ» ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Природоохранная прокуратура Курганской области привлекла к ответственности должностных лиц АО «АК «Корвет» за нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона, в ходе проверки установлено, что на территории предприятия хранились отходы от строительных и ремонтных работ, тара и использованное оборудование из металла без соответствующего укрытия и водонепроницаемого химически стойкого покрытия. На земельном участке между одним из корпусов и транспортным цехом была вырыта траншея, куда помещались отходы.

«Длительное время у предприятия отсутствовала программа производственного контроля за факторами окружающей среды, а также данные производственного лабораторного контроля по содержанию железа и качеству почвы на границе санитарно-защитной зоны по среднесуточным концентрациям, что не позволяло оценить влияние объекта на окружающую природную среду и здоровье населения», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также прокуратура выявила факты искажения информации при предоставлении статистической отчетности в сфере обращения с отходами. Возбуждены административные дела в отношении ответственных должностных лиц предприятия, внесено представление с требованиями устранить выявленные нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.

АО «АК «Корвет» является одним из крупнейших заводов региона. В прошлом году руководство предприятия заявило о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию промплощадки по механической обработке продукции литейного производства на базе ООО «Литейный центр» в Верхнем Уфалее. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 500 млн руб.

По материалам «Ъ»



