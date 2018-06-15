«АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» ВОЗОБНОВИЛИ ГОРЯЧУЮ ШТАМПОВКУ ДНИЩ

Компания «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) ввела в строй кузнечно-прессовое оборудование для горячей штамповки днищ в филиале «Петрозаводскмаш». Сегодня на этом оборудовании изготавливаются заготовки днищ для ёмкостей САОЗ Курской АЭС.

Кузнечно-прессовый цех Петрозаводскмаша оснащён вертикальным прессом двойного действия с суммарным усилием 6600 тонн. Несколько лет пресс не использовался, а сейчас, после необходимого технического обслуживания, был вновь введён в строй. Днище ёмкости САОЗ изготавливают из листовой биметаллической заготовки толщиной 110 мм., диаметром 4 метра. Процесс штамповки происходит после 6-ти часового разогрева заготовки и пробы в газовой печи до температуры 960 С. Проба – часть листовой заготовки, используется в дальнейшем для контроля качества. Отштампованные прессом заготовки поступают на термообработку, контроль геометрических размеров и далее на механическую обработку.

Таким образом Петрозаводскмаш будет комплектовать все ёмкости САОЗ днищами собственного производства. Кроме того кузнечно-прессовый цех завода может изготавливать сферические и эллиптические днища для ёмкостных и колонных аппаратов нефтехимического и другого оборудования.

Гидроёмкость системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ). Толстостенный (90 мм) сосуд из двухслойной плакированной стали. Диаметр 3175 мм, объём 60 м.куб. Рабочее давление 60 атм. Плакировка внутреннего слоя производится на автоматической наплавочной установке. Вес изделия 75 тонн. В комплект оборудования одного энергоблока входит 4 емкости САОЗ. На станции ёмкости заполнят водным раствором борной кислоты. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в 2007 году в структуре АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного дивизиона государственной корпорации «Росатом», в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, член «Союза машиностроителей России». В структуре компании инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки: Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в Волгодонске.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ-Технологии»



