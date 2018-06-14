САЗ «Авангард» обновил линейку условно-пропускной способности регулирующей арматуры

Одной из важнейших характеристик регулирующих и запорно-регулирующих клапанов является условно-пропускная способность (Kvy). Практика показывает – достаточный запас Kvy должен находиться в диапазоне от 110% до 130% от расчётной величины Kv, вычисленной по методике РТМ 108.711.02-79. Но при ограниченном выборе Kvy приходится подбирать изделие с завышенным значением условно-пропускной способности, из-за чего клапан начинает работать в зоне закрытия с повышенной частотой включений.

Старооскольский арматурный завод «Авангард» перманентно расширяет линейку Kvy, что приводит к более точному регулированию и длительной эксплуатации приводного механизма регулирующих или запорно-регулирующих клапанов.





В данной таблице приведены значения Kvy на изделиях, запущенных в серийное производство в первом полугодии 2018 года (выделены красным цветом). Электронную версию печатного каталога с изменениями можно скачать по ссылке КАТАЛОГ-2018.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»



