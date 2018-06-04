УКАЗ ВНЕДРЯЕТ В ПРОИЗВОДСТВО РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ЦЕХ

24 мая 2018 года на территории АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» представителями фирмы ASG Robotics возобновлены работы по внедрению роботизированного сварочного комплекса для приварки патрубков к корпусам задвижек. В состав работ включены наладка и программирование роботизированного комплекса, а также отработка технологии сварки. Срок окончания работ июль 2018 года.

Усть-Каменогорский арматурный завод – крупнейшее предприятие в Республике Казахстан и СНГ по производству промышленной трубопроводной запорной арматуры, история предприятия насчитывает уже более 40 лет. За время существования завода выпускаемые им задвижки шиберные, клиновые и затворы обратные поставлялись как на действующие объекты добычи нефти и газа, транспорта нефти и нефтепродуктов, так и на вновь строящиеся: Казахстанско-Китайский трубопровод Атасу-Алашанькоу, в Россию на объекты БТС-1, БТС-2, ВСТО (1 очередь), ВСТО (2 очередь) и другие объекты. Вся поставляемая в Россию продукция имеет необходимые сертификаты соответствия, заключения экспертизы о соответствии требованиям безопасности и Разрешения Ростехнадзора на применение. С 2006 года на заводе внедрена интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям международных стандартов.

По материалам пресс-службы АО «УКАЗ»



