Потребители выбирают термостат Danfoss Eco

На прошедшей 28 мая в Копенгагене церемонии вручения наград Danish Design Award интеллектуальный радиаторный термостат Danfoss Eco стал победителем в категории «People’s Choice» (Выбор потребителей), заняв почетное место в ряду эксклюзивных дизайнерских решений.

Традиционно в Дании уделяется большое внимание элегантности и лаконичности дизайна, и каждый год на церемонии Danish Design Award Show на суд жюри и зрителей представляют множество новаторских решений.

«Премия Danish Design Award – это большая честь, и я горжусь нашей победой, – говорит Торбен Педерсен (Torben Pedersen), президент сегмента «Внутреннее теплоснабжение», – для нас было очень важно создать новый продукт, который был бы привлекателен как внешне, так и по стоимости, и это в полной мере относится к Danfoss Eco: этот термостат выглядит красиво, удобен в использовании, им можно управлять со смартфона. «People’s Choice» – это лучшая из возможных номинаций, она отражает выбор конечных потребителей и наших клиентов».

По отзывам жюри, состав которого в этом году был дополнен представителями из Сингапура, Китая и США, несмотря на кажущуюся простоту, Danfoss Eco – весьма эффективный инструмент для экономии тепловой энергии. Подключившись через Bluetooth, в приложении на смартфоне можно настраивать температуру в помещении. И хотя сама идея контроля потребления энергии с помощью электронного термостата не нова, большинство существующих решений для отопления дороже или менее удобны. Danfoss Eco – первый в своем роде продукт, созданный для обычного пользователя – не помешанного на технике и не первопроходца области. Этот термостат подойдет миллионам конечных потребителей, которые хотят применять энергоэффективные технологии в отоплении и при этом не изучать объемные инструкции и технические описания.

Клаус Шрёдер (Klaus Schröeder) из компании Design-People APS, принимавшей участие в разработке, Мортен Бьерг Кофод (Morten Bjerg Kofod), руководитель направления по выводу продуктов на международный рынок из Danfoss и Торбен Педерсен (Torben Pedersen), президент сегмента «Внутреннее теплоснабжение», Danfoss, вместе поднялись на сцену Industiens Hus (Дома промышленности) в Копенгагене и получили награду.

Интеллектуальный радиаторный термостат Danfoss Eco в наличии на складе в России и доступен для заказа.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



