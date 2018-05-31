НПО ГАКС-АРМСЕРВИС ПОВЫШАЕТ техническУЮ квалификациЮ специалистов коммерческой службы

29 мая 2018 г. на производственной базе НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» прошло очередное практическое обучение менеджеров. На практическом занятии были рассмотрены особенности конструкций и конкурентные преимущества стенда испытательного ГАКС-И-1-10/400С, пневмоуправляемой насосной станции ГАКС-Д-5-50/24Р и станка вырезки отверстий ГАКС-В-50/150-ЭВ.

Обучение прошло в рамках повышения квалификации сотрудников и расширения компетенции специалистов отдела продаж в технических вопросах, гарантирующих грамотные и эффективные продажи выпускаемого оборудования и успешное функционирование предприятия в целом. С конструктивными особенностями оборудования менеджеров ознакомили начальники конструкторского бюро предприятия А.Ю. Ардеев и А.В. Симаков.

По материалам пресс-службы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»



