Гусар принял участие в конференции ГАЗПРОМА

22 мая Гусевский арматурный завод «Гусар» принял участие в конференции «Техническое регулирование в ПАО «Газпром». СДС Интергазсерт: механизм обеспечения качества продукции, работ и услуг для инфраструктурных проектов ПАО «Газпром».

ООО «Гусар» является членом Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» и имеет длительный опыт поставки продукции для нужд ПАО «Газпром», поэтому получение сертификата Интергазсерт является необходимым условием для дальнейшей эффективной работы в плане усовершенствования качества выпускаемой продукции. ООО «Гусар» поставляет в адрес газовой компании широкую номенклатуру клиновых задвижек и активно осваивает сегмент поставок стальных газовых кранов диаметром от 300 до 1200 мм.

«На сегодняшний день нами инициирована заявка на получение сертификата системы Интергазсерт, — комментирует генеральный директор ООО «Гусар» Александр Березкин. — Пройдены необходимые процедуры и в ближайшее время мы станем одним из немногих предприятий, работающих в соответствии с системой добровольной сертификации Интергазсерит. Это позволит нам «идти в ногу» с растущими требованиями ПАО «Газпром», предъявляемыми к качеству продукции, а также к самому производителю, уровню его деловой репутации и возможностей производства».

Одна из основных целей добровольной сертификации — повышение качества и конкурентоспособности продукции на российском и международном рынке и стимулирование технического, экономического прогресса. А также защита потребителей от недобросовестности изготовителя, чему «Гусар» уделяет особое внимание.

По материалам пресс-службы ООО «Гусар»



