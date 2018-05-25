ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ДМИТРИЯ ГРАКА «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ»

21 – 23 мая 2018 года в Санкт-Петербурге на площадке «Газпром корпоративный институт» состоялась конференция «Современная трубная продукция. Технологии сооружения линейной части магистральных газопроводов». Главный редактор журнала ТПА Дмитрий Георгиевич Грак был приглашен организаторами в качестве докладчика и рассказал участникам о современных тенденциях развития отрасли арматуростроения. Приводим тезисы доклада Д. Г. Грака.

На начало 2018 года ООО «Газпром комплектация» подписала семь долгосрочных договоров с: ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Томские технологии машиностроения» (ТЭМЗ им. Вахрушева, Газпром вложил 1.25 млрд рублей в производство антипомпажных и регулирующих клапанов до DN 1200), ООО «Уральский завод специального арматуростроения» (ОМК, шаровые краны), ПАО «ЧТПЗ» (ООО «ЭТЕРНО», ОАО «Казанькомпрессормаш» и ООО «НПП МашТЭК». Также готовятся к подписанию долгосрочные договоры с ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» (устьевое оборудование) и с ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» (колтюбинговые установки). Через взаимодействие в рамках профильных Ассоциаций производителей начали поставки аналогов оборудования зарубежных фирм АО «АК «Корвет», ОАО «Волгограднефтемаш, АО «Атоммашэкспорт», Загорский трубный завод.

Также по результатам проведения Сметных комиссий ПАО «Газпром» по определению единственного поставщика заключено 133 договора на разовую поставку ведущими производителями трубопроводной арматуры, такими как АО НПО «Тяжпромарматура» (город Алексин), ОАО «Волгограднефтемаш» (Волгоград), ООО «Самараволгомаш» (Самара), АО «Пензтяжпромарматура» (Пенза), АО «Атоммашэкспорт» (Волгодонск), АО «Благовещенский арматурный завод» (Республика Башкортостан), АО «РУСТ-95» (Москва), АО «Энергомаш» (Великий Новгород), ООО «Гирас» (Долгопрудный), ООО «Гусар» (Гусь-Хрустальный), ООО «ИК Энерпред-Ярдос» (Московская область), ООО «ПО «МЗТА» (Муром), ООО «Восточная Арматурная Компания» (Уфа) и другими.

Итого новый Минтрубмаш должен объединить более 150 производителей различного трубного оборудования, включая трубы, детали трубопроводов, арматуру и приводы. Когда закончатся стройки новых инвестиционных проектов, прогнозируется, что ПАО «Газпром» запустит большую программу модернизации трубопроводов. Значительно больше половины 177 000 километровой трубопроводной сети было построено больше 30 лет назад. Необходимо ремонтировать, модернизировать и эксплуатировать всю трубопроводную систему. Вот для этого и нужен Минтрубмаш в России. Но такие же министерства видимо будут создавать Роснефть, Транснефть, Новатэк и другие компании. Или Минтрубмаш будет один для всех?

22 мая 2018 года



