Немецкие компании – чемпионы локализации в России

По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Германией составил 44,2 миллиарда евро, а в 2012 году этот показатель равнялся 80 миллиардам евро. В результате санкций со стороны Запада и ответных мер Российской Федерации взаимные потери остаются значительными. От новых ограничительных мер, введенных США в отношении РФ 6 апреля, немецкие компании понесут потери в несколько миллиардов евро. Это вызывает недовольство деловых кругов, усиливается давление на правительство Германии в пользу вывода бизнеса из-под режима санкций. О работе немецкого бизнеса в России, перспективах роста торговли в интервью "РГ" рассказал председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп. Редакция ТПА приводит наиболее интересные отрывки из материала.

Г-н Шепп, товарооборот между Россией и Германией в 2017 году вырос почти на четверть. Как вы полагаете, сохранится ли эта тенденция в текущем году?

Маттиас Шепп: Если бы вы задали этот вопрос в середине марта, я бы со стопроцентной уверенностью ответил "да". Но теперь нам досаждают новые санкции США от 6 апреля. Тем не менее я уверен: положительная тенденция сохранится. Это отражают и опросы по деловому климату, которые мы проводим регулярно среди наших членов. Так, в последнем опросе 63 процента респондентов заявили, что им удалось увеличить оборот в России, 15 процентам - даже на целую четверть. При этом рост экономики в прошлом году в РФ составил всего 1,5 процента. Иными словами, немецким компаниям удалось вырасти сильнее рынка. Именно положительный опыт прошлого года дал немецким предпринимателям возможность оптимистично смотреть на 2018 год. Сегодня, по данным опроса, проведенного после 6 апреля, многие немецкие компании ощущают прямое влияние санкций, поскольку ведут бизнес с российскими компаниями и гражданами из американского списка. Но, несмотря на все ограничения, немецкий бизнес намерен поддерживать неизменно высокий уровень активности в России: 70 процентов респондентов планируют сохранить ее, а 20 процентов собираются даже увеличить вопреки санкциям.

Правительство РФ планирует увеличить инвестиции на уровне 25-27 процентов ВВП. Какова инвестиционная активность немецких компаний в России?

Маттиас Шепп: Немецкий бизнес был, есть и будет чемпионом локализации в России. По данным Бундесбанка, за прошлый год общая сумма прямых инвестиций из Германии в Россию составила более 1,6 миллиарда евро. Это наилучший показатель с 2010 года. Из автопроизводителей Volkswagen с 2014 года инвестировал в Россию полмиллиарда евро, а BMW объявил, что будет строить здесь завод. Mercedes-Benz запустит в 2019 году производство автомобилей в Подмосковье, инвестиции составят около 250 миллионов евро.

Вы часто бываете с поездками по России. Каковы впечатления от инвестиционного климата в регионах? Назовите перспективные инвестиционные площадки.

Маттиас Шепп: Мое впечатление таково, что региональные власти на местах стараются действительно облегчить жизнь бизнеса и помочь инвесторам. Что касается инвестиционных площадок, то по данным нашего опроса в "пятерку" самых привлекательных для инвестиций регионов входят Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Калуга. Тем не менее абсолютным фаворитом по-прежнему остается Москва.

В России прогнозируется умеренный экономический рост. Как оценивают немецкие компании, зарегистрированные в РФ, свое экономическое положение? Решен ли вопрос с подготовкой кадров на местах?

Маттиас Шепп: Согласно нашему последнему опросу по деловому климату, 47 процентов компаний оценивает собственное положение как "хорошее", 33 - как "удовлетворительное". Лишь 14 процентов - как "плохое" или "очень плохое". Что касается персонала, то здесь 42 процента немецких компаний собираются расширять штат, и только 4 процента - сокращать. Вопрос подготовки кадров всегда является одним из ключевых, и эта задача успешно решается в рамках нашей программы "Дуальное профессиональное образование" (VETnet). Дело в том, что на российском рынке часто не хватает квалифицированных кадров современных специальностей - например "мехатроников", - которые очень востребованы немецким бизнесом, да и не только им. VETnet позволяет обучать молодых специалистов непосредственно на предприятиях. За время своей работы с помощью VETnet уже реализовано 10 программ дуального обучения. Совместно с Агентством стратегических инициатив мы запустили пилотные проекты в 20 регионах, в которых будет испытана система дуального профессионального образования, и уже в 7 из них обучение проводится.

Немецкий бизнес несет из-за санкций большие потери. Удалось ли адаптироваться к работе в условиях ограничительных мер?

Маттиас Шепп: Как мы видим из результатов апрельского опроса, более 94 процентов опрошенных руководителей фирм выступают за отмену санкций. Краткосрочные потери немецких компаний из-за ограничительных мер уже в текущем финансовом году могут составить в худшем случае до миллиарда евро. При этом 79 процентов компаний считают, что правительство Германии должно открыто критиковать санкции США. Также, по их мнению, федеральное правительство должно содействовать тому, чтобы немецкий бизнес не пострадал из-за своей деятельности в России. Но несмотря на все трудности, немецкие бизнесмены адаптируются к текущей ситуации: 36 процентов компаний ожидают рост немецкого экспорта в Россию, 57 процентов считают, что экспорт из Германии в Россию сохранится на прежнем уровне.

Можно ли улучшить структуру взаимного товарооборота, сотрудничая в высокотехнологичной сфере?

Маттиас Шепп: Новым совместным вызовом для России и Германии является задача цифровой трансформации экономики. Для этого вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Восточным комитетом германской экономики мы запустили германо-российскую инициативу по цифровизации российской экономики (GRID). Мы надеемся, что инициатива позволит ускорить внедрение концепции "Индустрии 4.0" в России при помощи ноу-хау немецкого бизнеса. Мы уже проводим регулярные мероприятия в обеих странах на уровне бизнеса и органов власти. В перспективе GRID будет расширяться за счет немецких и российских компаний.

Какие возможности видят немецкие компании в сфере импортозамещения в России?

Маттиас Шепп: Как я уже говорил, в России немецкий бизнес удерживает первенство в локализации производства. Добиться экономического роста в 3,5-4 процента ВВП вряд ли удастся без иностранных инвестиций. Как раз этому способствуют немецкие фирмы, которые локализовали здесь производство. Например, компания "Вика Мера" открыла производственный комплекс КИП и метеорологического оборудования на территории Новой Москвы. Общий объем инвестиций составил 15 миллионов евро. В конце мая состоится открытие производственного комплекса компании "КСБ" - мирового производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры. Кроме того, немецким компаниям открываются новые возможности для производства и экспорта своей продукции из России в другие страны.

Готов ли немецкий бизнес активно участвовать в инфраструктурных проектах в России? Представит ли интерес работа по линии государственно-частного партнерства?

Маттиас Шепп: Естественно, готов и уже работает. Так, Немецкая инициатива по высокоскоростным магистралям ("Немецкая инициатива") под крышей ВТП вступила в тесный диалог c российскими проектными и строительными организациями. Продолжается работа над совместной реализацией пилотных участков ВСМ "Евразия": это "Железнодорожная - Владимир" и "Екатеринбург - Челябинск". Мы подключаем торговые палаты, обеспечиваем контакт с немецкими компаниями, это в первую очередь касается строительства дорог, тепловых станций, энергосберегающих технологий.

По материалам РГ



