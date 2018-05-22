МИАССКИЙ ЗАВОД ТПА ПРОДАЮТ ЗА 310 МЛН РУБЛЕЙ

Миасский завод по изготовлению трубопроводной арматуры выставлен на продажу за 310 млн руб. Он производит краны и задвижки для труб с 1995 года, однако в последнее время у завода возникли проблемы с покупателями. Как рассказывает владелец контрольного пакета компании Валентин, решились на продажу, потому что завод не развивается: «Проблемы с заказами. Трубы прокладывать не перестали, но работать надо лучше, а некому. Не хватает специалистов. Будущему владельцу надо найти заказы: сотрудничать с крупными компаниями — «Газпром», «Транснефть» и так далее. У нас возникли трудности с договорами с этими компаниями, — отмечает один из собственников».

Продавец указал, что численность рабочих на предприятии составляет 450 человек. Завод состоит из пяти цехов, трех складов и шести гаражей. Также на территории находятся котельная, насосная скважина, заводоуправление, столовая и подстанция. Себестоимость производства составляет 68 млн рублей в месяц, валовая прибыль – 22,8 млн. Объем производства продавец оценил в 91 млн рублей. Всего у ЗАО 11 акционеров, все они договорились о продаже. Сейчас продукция поставляется компаниям местного рынка.

По материалам DK.RU



